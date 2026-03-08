مقتل 4 في غارة على فندق في بيروت وإسرائيل تقول إنها استهدفت قادة إيرانيين

بيروت 8 مارس آذار (رويترز) – لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وقالت إسرائيل إنها استهدفت قادة إيرانيين يعملون في العاصمة اللبنانية.

وهذا أول هجوم تستهدف فيه إسرائيل قلب بيروت منذ استئناف العمليات القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الضربة التي استهدفت منطقة الروشة في بيروت.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت قادة “مركزيين” في فيلق القدس، القوة النخبوية للحرس الثوري الإيراني، لكنها لم تذكر أسماءهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “كان قادة فيلق لبنان التابع لفيلق القدس يعملون على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران”.

ويؤوي الفندق نازحين فروا من الحرب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وشوهد بعضهم يغادرون المبنى خوفا من ضربات جوية أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها قتلت داود علي زاده قائد فيلق لبنان التابع لفيلق القدس الإيراني في غارة على طهران.

كان لبنان قد انجر إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.

