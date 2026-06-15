مقتل 4 في هجمات إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن غارات جوية وإطلاق نار إسرائيليا أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل في غزة اليوم الاثنين في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن القطاع الفلسطيني الصغير الذي دمرته الحرب.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة امرأة في بلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة بينما قتلت غارة أخرى شخصا واحدا في مخيم النصيرات للاجئين القريب.

وقال مسؤولو الصحة إنه في وقت لاحق من اليوم استهدفت غارة جوية إسرائيلية سطح مبنى في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل شخصين، هما مسعف وابنه.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الوقائع.

يأتي ذلك تزامنا مع ما قالت مصادر قريبة من جهود الوساطة إنه وصول مرتقب لنيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعني بغزة، إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد يوم من تقديم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ردها على خطة من 15 نقطة كان عرضها عليها قبل أسابيع.

وقالت المصادر إن حماس وفصائل أخرى اتفقت على جميع النقاط باستثناء نزع سلاح حماس الذي تربطه الحركة بالانسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

ولم تفض الهدنة التي توسط فيها ترامب في أكتوبر تشرين الأول 2025 إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة أو ضمان نزع سلاح مقاتلي حماس.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )