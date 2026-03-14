مقتل 4 في هجومين إسرائيليين على غزة مع تصاعد الهجمات بالمنطقة

القاهرة/القدس 13 مارس آذار (رويترز) – أفاد مسعفون فلسطينيون أمس الجمعة بأن هجومين إسرائيليين على غزة أسفرا عن مقتل أربعة فلسطينيين، بينهم فتيان يبلغان من العمر 17 عاما، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال العنف في الضفة الغربية وغزة، حتى مع توسيع إسرائيل لهجومها في أنحاء المنطقة.

واستخدمت إسرائيل القوة المميتة في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصين في مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الخميس، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة أن عدد القتلى في لبنان بلغ 773 شخصا.

وبعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب، قتل 2000 شخصا، معظمهم في إيران، ونزح عدة ملايين من الناس من ديارهم.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي رويترز بأنه لا علم له بالضربة التي أعلن عنها في وقت سابق في غزة، والتي قال مسعفون إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتيان يبلغان من العمر 17 عاما.

وفي واقعة منفصلة قال مسعفون إن فلسطينيا قُتل وأصيب عدة أشخاص آخرين في قصف نفذته دبابات إسرائيلية بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الأحدث.

وقال الجيش في بيان منفصل يوم الخميس إنه قتل شخصين بعد محاولتهما دهس جنود بسيارة. ولم يرد الجيش على الفور على طلب لتقديم أدلة على أنه كانت هناك محاولة لتنفيذ هجوم دهس بسيارة.

وفي حين كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تراجعت في بداية الحرب مع إيران، إلا أنها بدأت في الارتفاع منذ ذلك الحين. وقتلت إسرائيل 23 شخصا في غزة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران في 28 فبراير شباط.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر تشرين الأول، إلا أن أعمال عنف تقع بشكل متكرر منذ ذلك الحين.

وأفادت رويترز بأن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة معلقة منذ بدء الحرب مع إيران.

كما استمرت أعمال العنف في الضفة الغربية. وقتل المستوطنون الإسرائيليون وقوات الجيش ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ بدء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وذكرت رويترز أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تصاعدت منذ ذلك الحين، مع فرض إسرائيل إغلاقا لمعظم أنحاء الضفة الغربية.

(تغطية صحفية نضال المغربي وبيشا ماجد – إعداد أحمد هشام ومروة سلام للنشرة العربية)