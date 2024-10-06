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مقتل 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مسجد في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مسجد في غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

جاء الهجوم على المسجد القريب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة مع اقتراب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من ذكراها السنوية الأولى.

وقال شهود إن عدد القتلى والمصابين قد يرتفع حيث أن المسجد كان يُستخدم لإيواء نازحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس كانوا يعملون داخل مركز للقيادة والتحكم يمثل جزءا من مبنى كان في السابق مسجد ’شهداء الأقصى’ في منطقة دير البلح”.

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