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مقتل 5 سجناء خلال محاولة الهروب من سجن في الصومال

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مقديشو (رويترز) – قال إعلام رسمي وسكان إن خمسة مسجونين قُتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض السجناء الذين حصلوا على أسلحة وحاولوا الهرب.

ووقع الاشتباك المسلح بين قوات الأمن والسجناء في السجن الرئيسي بالعاصمة جنوب المدينة بالقرب من الميناء.

قال التلفزيون الوطني في منشور على حسابه على منصة فيسبوك “أنهت قوات السجن الصومالية عملية خاض خلالها سجناء اشتباكا داخل الزنزانة. وأُطلق الرصاص على السجناء الذين حاولوا الهرب”.

وأضاف التلفزيون أن السجناء الخمسة الذين قُتلوا أعضاء في حركة الشباب المتشددة وكان قد حُكم عليهم بالإعدام.

ولم يوضح التلفزيون ما إذا كان هناك سجناء هربوا خلال الاشتباك.

وقال فردا أمن في السجن لرويترز طلبا عدم ذكر اسميهما خشية الانتقام إن قنابل يدوية وأسلحة هُربت إلى داخل الزنزانة وإن السجناء استخدموها لبدء الاشتباك.

وقال مواطن يعيش بالقرب من السجن اسمه عبد الله عدن “سمعنا أعيرة نارية وانفجارا داخل الزنزانة. وتوقف دوي إطلاق النار بعد نحو 15 دقيقة. وطوقت القوات الحكومية المنطقة بأكملها”.

ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم الحكومة للتعليق.

وتخوض حركة الشباب قتالا ضد حكومة الصومال المركزية منذ قرابة عقدين وتريد تأسيس حكمها القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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