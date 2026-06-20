مقتل 5 على الأقل في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

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دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان اليوم السبت، بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله حيز التنفيذ.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية خلال الليل وفي الصباح، مما أدى إلى تدمير مبان سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها قبل الفجر.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار أمس الجمعة عقب تصعيد الأعمال القتالية في لبنان.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير ومصدران من حزب الله هذا الاتفاق لرويترز. وقال المسؤول الأمريكي إن موعد بدء الهدنة هو الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)