مقتل 5 على الأقل في غارة إسرائيلية على الضفة الغربية

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من علي صوافطة

طوباس (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن خمسة على الأقل قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة طوباس في الضفة الغربية يوم الأربعاء، فيما تواصل قوات الأمن الإسرائيلية عملية موسعة قال الجيش إنها تستهدف جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثث القتلى الخمسة من موقع القصف ونقلتها إلى المستشفى.

وأكد الجيش الإسرائيلي الضربة، التي ذكر أنها استهدفت خلية مسلحة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال الجيش في بيان له “في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلية إرهابية مسلحة في منطقة طوباس قبل قليل”.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل ومخارج طوباس، وشوهدت مركبات عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك حفارات وناقلات جنود مدرعة، تتحرك داخل المدينة، بالقرب من الحدود مع الأردن في الطرف الشمالي من الضفة الغربية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات في شمال الضفة الغربية، شملت مداهمات واسعة في مدن طوباس وجنين وطولكرم. وهناك وجود قوي للفصائل المسلحة في المدن الثلاث بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي وفتح.

ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين، في حين تعرضت الشوارع والبنية التحتية في المدن الثلاث لأضرار جسيمة حيث قامت القوات الإسرائيلية بتجريف الطرق واستهداف قواعد المسلحين.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية يوم الثلاثاء إن رجلا وامرأة قتلا خلال اقتحام إسرائيلي لمدينة طولكرم.

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات مداهمة شبه يومية، واعتقال الآلاف، وتبادل إطلاق النار على نحو دوري بين قوات الأمن ومسلحين فلسطينيين.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 680 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، بما في ذلك المقاتلون والمدنيون العزل.

وفي الفترة ذاتها، قُتل نحو 40 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات شنها فلسطينيون أو في اشتباكات مع مسلحين، وفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء وقوع هجوم دهس بسيارة شرقي رام الله بالضفة الغربية أسفر عن إصابة إسرائيلي.