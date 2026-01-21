مقتل 5 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

من نضال المغربي

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت سلطات الصحة في غزة إن النيران الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، في وسط وجنوب القطاع غزة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه “قضى” على مسلح فلسطيني شكل تهديدا للجنود.

وتتبادل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بعد حرب استمرت لعامين دمرت غزة وتسببت في كارثة إنسانية. وتوجد فجوات واسعة بين الطرفين بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة والمؤلفة من 20 نقطة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن ثلاثة، من بينهم طفل عمره 10 سنوات، قُتلوا نتيجة قصف الدبابات الإسرائيلية شرقي دير البلح وسط غزة. وأضافوا أن شخصين آخرين، وهما صبي عمره 13 عاما وامرأة، لقيا حتفهما بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين في شرق خان يونس بجنوب القطاع.

وقال السكان إن الواقعتين حدثتا في مناطق يسيطر عليها الفلسطينيون.

وأدى وقف إطلاق النار إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية لتسيطر على نحو 53 بالمئة من القطاع لكن سكان قالوا لرويترز إن القوات وسعت وجودها تدريجيا في الأسابيع الماضية مما أجبر عائلات فلسطينية على النزوح.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلبات للتعليق بشأن الواقعتين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قتلت “إرهابيا” عبر إلى منطقة خاضعة لسيطرتها مما شكل تهديدا وشيكا للجنود المنتشرين هناك.

