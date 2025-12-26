مقتل 5 في انفجار بمسجد للعلويين في حمص السورية
دمشق 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بمقتل خمسة أشخاص في انفجار وقع اليوم الجمعة بمسجد للعلويين في مدينة حمص.
ونقلت الوكالة عن نجيب النعسان مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة قوله إن عدد المصابين بلغ 21 في إحصاء أولي، مما يشير إلى أن العدد قد يرتفع.
وذكر مكتب إعلامي لمدينة حمص أن عبوة ناسفة انفجرت داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب، وأن قوات الأمن طوقت المنطقة.
وقال عصام نعمة، وهو أحد المسؤولين في المدينة، لوكالة رويترز إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة.
ونشرت وكالة سانا لقطات مصورة لفرق الإنقاذ وقوات الأمن وهي تتفقد الحطام المتناثر على السجاد الأخضر بالمسجد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وشهدت سوريا عدة موجات من العنف الطائفي منذ إطاحة المعارضة بالرئيس العلوي بشار الأسد في هجوم شنته العام الماضي وتشكيل حكومة يقودها أفراد ينتمون للأغلبية السنية.
وفي وقت سابق من الشهر، قتل مهاجم جنديين أمريكيين ومترجما مدنيا في وسط سوريا. وقالت السلطات إن المهاجم يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.
