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مقتل 5 في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

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دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوب لبنان صباح اليوم السبت، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية طوال الليل وحتى الصباح، مما أدى إلى تدمير مبان سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها قبل الفجر.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية