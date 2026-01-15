مقتل 5 في غارة جوية إسرائيلية على غزة بينهم قيادي في حماس

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في غارتين جويتين إسرائيليتين على دير البلح اليوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أحد القتلى قيادي في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القتيل هو محمد الحولي، ووصفته بأنه قائد في حماس بدير البلح. ولم يصدر أي تعليق من حماس بعد.

وأشارت تقارير إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وهدمت إسرائيل مباني وطرد السكان من أكثر من نصف قطاع غزة حيث لا تزال قواتها متمركزة. ويعيش حاليا جميع سكان القطاع تقريبا، والبالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في مساكن مؤقتة أو مبان متضررة في شريط ضيق من الأراضي انسحبت منه القوات الإسرائيلية واستعادت حماس السيطرة عليه.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الثلاثاء إن أكثر من 100 طفل قُتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار، بينهم في هجمات بطائرات مسيرة.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، ولا تزال وجهة نظر الطرفين متباينة للغاية بخصوص قضايا رئيسية، وذلك رغم إعلان الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وشنت إسرائيل عملياتها في غزة عقب هجوم شنته فصائل بقيادة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص. أما في قطاع غزة، فتشير السلطات الصحية فيه إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل 71 ألف شخص وخلف دمارا واسعا في القطاع.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)