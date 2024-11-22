مقتل 5 مسعفين جراء قصف إسرائيلي على لبنان

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بيروت (رويترز) – استهدفت غارات إسرائيلية جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل خمسة مسعفين على الأقل، فيما اشتبكت قوات برية مع مقاتلين من جماعة حزب الله في الجنوب.

وواصلت إسرائيل حملتها العسكرية المكثفة ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران، مما يقلص الآمال في أن تؤدي جهود يبذلها مبعوث أمريكي إلى وقف وشيك لإطلاق النار.

وقال الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في وقت سابق من الأسبوع الجاري خلال زيارة إلى بيروت إن التوصل لاتفاق هدنة “في متناول أيدينا”. وذكر موقع أكسيوس أن هوكستين توجه بعد ذلك إلى إسرائيل ليلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قبل العودة إلى واشنطن.

وكانت رحلة هوكستين تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية للبنان، والتي تصاعدت عندما كثفت إسرائيل ضرباتها في أواخر سبتمبر أيلول وأرسلت قوات برية إلى لبنان في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وخاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات مع حزب الله في سلسلة من البلدات على الحدود وتوغلت هذا الأسبوع بشكل أكبر لتصل إلى أطراف بلدة الخيام التي تبعد نحو ستة كيلومترات عن الحدود.

وقالت جماعة حزب الله إنها أطلقت صواريخ على قوات إسرائيلية شرقي بلدة الخيام أربع مرات على الأقل يوم الجمعة. وقالت مصادر أمنية لبنانية لرويترز إن القوات الإسرائيلية تقدمت أيضا في سلسلة من القرى إلى الغرب كذلك. وأضافت المصادر أن إسرائيل تحاول على الأرجح عزل الخيام قبل استهداف البلدة بهجوم.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك في شمال شرق لبنان أدت إلى مقتل مدير المستشفى وستة من زملائه.

وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الجمعة إن أربعة جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح طفيفة بعد أن استهدف صاروخان أحد مقراتها في جنوب لبنان.

وقالت اليونيفيل في منشور على إكس “الصواريخ، التي أطلقها على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له، أصابت ملجأ ومنطقة لوجستية تستخدمها الشرطة العسكرية الدولية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية القريبة”.

وقالت مصادر إيطالية إن التحقيق لا يزال جاريا. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني لوسائل إعلام إيطالية إن جماعة حزب الله قد تكون هي المسؤولة عن الهجوم.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربات إسرائيلية على قريتين أخريين في جنوب لبنان أودت بحياة خمسة مسعفين من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 3600 شخص قتلوا في الضربات الإسرائيلية على مدى أكثر من عام حتى الآن من بينهم أكثر من 200 مسعف.