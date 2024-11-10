مقتل 5 من حزب العمال الكردستاني في غارتين تركيتين على شمال العراق

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بغداد (رويترز) – أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق ومصادر أمنية يوم الأحد أن غارتين تركيتين بالطائرات المسيرة أودتا بحياة خمسة من أعضاء حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وأضافت الهيئة في بيان أن الضربة التركية الأولى استهدفت مركبة في منطقة جبلية قرب دهوك في شمال العراق في ساعة متأخرة من مساء‭ ‬يوم السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة. وأشار البيان إلى أن أحد القتلى الثلاثة “مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني”.

وقال مصدران أمنيان ومسؤول في منطقة سنجار لرويترز إن غارة أخرى بالطائرات المسيرة يوم الأحد استهدفت سيارة مما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي وحدات مقاومة سنجار، وهي فصيل مسلح تابع لحزب العمال الكردستاني.

وتنفذ تركيا بشكل متكرر ضربات جوية على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولديها عشرات المواقع في الأراضي العراقية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة في عام 1984 بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد قبل أن يعدل أهدافه إلى الحصول على حقوق أكبر للأكراد وعلى حكم ذاتي محدود في جنوب شرق تركيا.