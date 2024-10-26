مقتل 50 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في السودان (لجان المقاومة)

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قتل خمسون شخصا على الأقل الجمعة في وسط السودان جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع التي حاصرت عددا من القرى في ولاية الجزيرة، على ما أفادت لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية.

واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

خلّفت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من عشرة ملايين شخص، وتسببت وفقا للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

وأكدت تنسيقية لجان المقاومة في هساهيسا لوكالة فرانس برس “تتعرض قريتا السريحة وأزرق لهجوم من قبل ميليشيا الدعم السريع منذ الصباح” مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلا وأكثر من 200 جريح في السريحة، مع “عدم إمكان إخراج الاصابات من القرية” بسبب القصف والقنص.

ولم تورد التنسيقية أي حصيلة للضحايا في قرية أزرق المجاورة، لكنها قالت إنها “تتعرض لحصار كامل من قبل الميليشيا وللانتهاكات نفسها التي حدثت في قرية السريحة”.

وصعدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة الزراعية جنوب الخرطوم، بعد انشقاق قيادي فيها وانضمامه إلى الجيش.

وبسبب انقطاع الاتصالات بصورة شبه كاملة، لا يمكن راهنا التثبت من الحصيلة الفعلية.

ودعت نقابة أطباء السودان الجمعة الأمم المتحدة إلى الضغط من أجل إقامة ممرات إنسانية آمنة للوصول إلى سكان قرى ولاية الجزيرة الذين “يتعرضون لإبادة جماعية من قبل ميليشيات الدعم السريع”، مشيرة إلى أنه “لا توجد إمكانية لإسعاف المصابين أوحتى إخراجهم لتلقي العلاج”.

وأفادت مصادر طبية في عدة قرى بأن غالبية المراكز الطبية أرغمت على إغلاق أبوابها.

– تأثير على الدول المجاورة –

اتُهمت عدة دول بدعم قوات الدعم السريع، بينها الإمارات العربية المتحدة التي تنفي هذه الاتهامات.

كذلك نفت تشاد الخميس “تأجيج الحرب في السودان” عبر تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وذلك بعد اتهامات وجهها اليها الأربعاء حاكم دارفور مني ميناوي الذي يتزعم أحد الفصائل المتحالفة مع الحكومة السودانية.

وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية في مقابلة مع إذاعة “إر إف إي” إن “تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول النادرة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب”.

وحذرت نائبة مدير دائرة إفريقيا في صندوق النقد الدولي كاثرين باتيلو في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة من أن الحرب في السودان قد تتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة في البلدان المجاورة، تضاف إلى عواقب النزاعات العالمية على الاقتصاد الإفريقي.

وقالت “العديد من هذه البلدان المجاورة ضعيفة أصلا ولديها تحديات خاصة يجب أن تتغلب عليها، وتواجه حاليا تدفق لاجئين، ومشاكل أمنية، وصعوبات في مجال التجارة، ما يمثل تحديا حقيقيا لنموها”.

واتُهم طرفا النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا ومنع المساعدات الإنسانية.

وتندد المنظمات الإنسانية بانتظام بانعدام الأمن الذي يعوق وصول المساعدات الإنسانية، فيما يعاني أكثر من 25 مليون شخص الجوع الحاد.

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