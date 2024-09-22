مقتل 51 على الأقل في انفجار بمنجم فحم في إيران

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأحد أن 51 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وقال حاكم إقليم خراسان الجنوبي علي أكبر رحيمي للتلفزيون الحكومي يوم الأحد “يأتي 76 بالمئة من الفحم الإيراني من هذه المنطقة ويعمل نحو ثماني إلى 10 شركات كبيرة في المنطقة بما في ذلك شركة معدنجو”.

وانتهت عملية الإنقاذ في القطاع الثاني. وقال رحيمي في وقت سابق إن من بين 47 عاملا كانوا في القطاع توفي 30 وأصيب 17.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ في القطاع الثالث بدأت. وأوضح أن كثافة غاز الميثان في القطاع عالية وستستغرق العملية نحو ثلاث إلى أربع ساعات.

وقال التلفزيون الرسمي إن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

ونقل التلفزيون في وقت سابق عن رئيس الهلال الأحمر الإيراني قوله “تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى وما زال 24 شخصا في عداد المفقودين”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع يوم السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت جرينتش).

وقدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التعازي لأسر الضحايا. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون “تحدثت مع الوزراء وسنبذل كل ما بوسعنا في متابعة ما حدث”.