مقتل 52 فلسطينيا بضربات إسرائيلية في قطاع غزة

afp_tickers

3دقائق

قتل 52 فلسطينيا على الأقل الخميس بينهم موظف في منظمة أطباء بلا حدود بقصف إسرائيلي في مناطق عدّة من غزة، بحسب الدفاع المدني في القطاع ومصادر طبية.

وأكّد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس سقوط “52 شهيدًا على الأقل جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة”.

ومن بين القتلى 28 شخصا وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع، فيما سجلت مستشفيات وسط القطاع 14 قتيلا. أما مستشفيات مدينة غزة فأحصت عشرة قتلى.

وفي خان يونس، قُتل 14 شخصا من منتظري المساعدات قرب مركزي مساعدات الطينة وموراج جنوب غرب المدينة جنوب القطاع، وفق ما أفاد مستشفى ناصر.

وأكد المستشفى ذاته سقوط 10 أشخاص بينهم أب وأبناؤه الأربعة في استهداف لمطبخ خيري في منطقة القرارة في مواصي خان يونس.

ومن بين القتلى وسط مدينة دير البلح، عمر الحايك (42 عاما) الذي يعمل في منظمة أطباء بلا حدود والذي قتل في غارة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين، بحسب المستشفى وعائلة الحايك.

وقالت المنظمة في بيان “وقع الهجوم في شارع كان فريقنا فيه بانتظار الحافلة التي ستقلهم إلى المستشفى الميداني التابع لـ “أطباء بلا حدود في دير البلح”.

وأضافت “جميع الموظفين كانوا يرتدون سترات تحمل شعار المنظمة، وتُعرّف عنهم بوضوح كعاملين طبيين إنسانيين”، مشيرة إلى أن أربعة آخرين أُصيبوا في الهجوم، أحدهم في حالة حرجة.

وقالت رئيسة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية كارين هوستر لوكالة فرانس برس “تلقينا اتصالا بأن بعض أفراد طاقمنا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى (…) حين وصلنا اكتشفنا أن أحد زملائنا قُتل، وأصيب أربعة آخرون”.

وتابعت “ستكون العواقب مأسوية لأسرهم ولفريقنا (..) كفى قتلا (…) سواء كانوا مستهدفين أم لا، فهذا أمر غير مقبول”.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل 1219 شخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وقتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع ردّا على الهجوم 66225 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة في حكومة حماس والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة.

مي/لمى-ها/لين