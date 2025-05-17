مقتل 58 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الليل

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القدس (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة يوم السبت إن القوات الجوية الإسرائيلية قتلت 58 فلسطينيا على الأقل في هجمات جديدة على القطاع خلال الليل، في حين تستعد إسرائيل على ما يبدو للمضي قدما في هجوم بري جديد.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ يوم الخميس، في واحدة من أعنف مراحل القصف منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس آذار.

وجاءت أحدث الهجمات بعد أن اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته في الشرق الأوسط يوم الجمعة دون تقدم واضح نحو وقف إطلاق نار جديد.

وقال مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي في شمال غزة “منذ الثانية عشرة منتصف الليل استقبلنا 58 شهيدا و133 إصابة… الوضع صعب، الوضع معقد”.

وأضاف “هناك عدد كبير (من الأشخاص) تحت الركام… الوضع كارثي”.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه ينفذ ضربات مكثفة ويحشد القوات في إطار الاستعدادات لتوسيع العمليات في قطاع غزة وتحقيق “سيطرة عملياتية” في مناطق القطاع.

ويعد التصعيد، الذي يتضمن تعزيز القوات المدرعة على طول الحدود، جزءا من المراحل الأولية من عملية “عربات جدعون” التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى هزيمة حماس واستعادة رهائنها.

وقال مسؤول دفاع إسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر إن العملية لن يتم إطلاقها قبل انتهاء زيارة ترامب للشرق الأوسط.

ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة بعد أن منعت إسرائيل وصول المساعدات إلى القطاع منذ 76 يوما، إذ طلب توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من مجلس الأمن هذا الأسبوع أن يتحرك “لمنع الإبادة الجماعية”.

وأقر ترامب يوم الجمعة بأزمة الجوع المتزايدة في غزة والحاجة إلى إيصال المساعدات، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وإنهاء حصارها لغزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الخامس من مايو أيار إن إسرائيل تخطط لشن هجوم موسع ومكثف ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حيث وافق مجلس الوزراء الأمني على خطط قد تشمل الاستيلاء على قطاع غزة بأكمله والسيطرة على المساعدات.

وهدف إسرائيل المعلن في غزة هو القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس التي شنت هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، مما أدى إلى نزوح جميع السكان تقريبا من منازلهم ومقتل أكثر من 53 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.