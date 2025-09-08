مقتل 6 جراء إطلاق نار نفذه مسلحان فلسطينيان عند محطة حافلات بالقدس

القدس (رويترز) – أطلق مسلحان فلسطينيان النار عند محطة للحافلات على مشارف القدس يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، في واحد من أعنف الهجمات التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية والذي وصفته الشرطة بأنه “هجوم إرهابي”.

وأظهرت لقطات من كاميرا مثبتة بمركبة في الموقع أشخاصا يفرون من محيط حافلة على جانب طريق عند سماع دوي إطلاق نار. وقالت الشرطة إن جنديا ومدنيا يحمل سلاحا قتلا المهاجمين في مكان الحادث.

وقالت إستر لوجاسي، التي أصيبت في الهجوم، للتلفزيون الإسرائيلي من المستشفى “فجأة سمعت صوت إطلاق النار يبدأ… شعرت وكأنني أركض إلى الأبد. ظننت أنني سأموت”.

وحددت خدمة الإسعاف هوية خمسة من القتلى، وقالت إنهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وامرأة في الخمسينيات من عمرها، وثلاثة رجال في الثلاثينيات من عمرهم.

وأضافت أن ستة من المصابين في حالة خطيرة جراء إصابتهم بأعيرة نارية. وأوضحت الشرطة أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بجروح.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لاحقا إن شخصا سادسا قتل وإن المهاجمين فلسطينيان من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن مواطنا إسبانيا من بين قتلى الهجوم الذي نددت به. وأصدرت فرنسا والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة هي الأخرى بيانات إدانة.

يأتي إطلاق النار وسط استمرار الحرب منذ قرابة العامين في قطاع غزة حيث أدت حملة إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى دمار واسع. وفي الضفة الغربية، يواجه الفلسطينيون قيودا مشددة يفرضها الجيش وتصاعدا في الهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود.

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على موقفها الثابت بشأن رفض وإدانة “أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين”، ونبذ جميع أشكال العنف والارهاب أيا كان مصدره.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أكدت الرئاسة أن “الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة”.

إلا أن حركة حماس باركت العملية ووصفتها بأنها “عملية بطولية نوعية نفذها مقاومان فلسطينيان”، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

وقالت “نؤكد أن هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب”.

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي أيضا بالعملية، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.

وقالت الحركة “هذه العملية هي رد طبيعي على السياسات الإجرامية المتصاعدة للكيان الصهيوني وعلى التحريض المتواصل وعمليات التهجير والتدمير الممنهجة التي تمارسها حكومة الكيان في قطاع غزة والضفة المحتلة وحتى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

* انتشار الشرطة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من موقع الهجوم، إن القوات الإسرائيلية تلاحق مشتبها بهم ساعدوا المسلحين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مهاجمين اثنين وصلا بسيارة وأطلقا النار في محطة حافلات عند مفترق مستوطنة راموت. ويقع المفترق في منطقة بالقدس التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.

وأوضحت أنها عثرت في مكان الحادث على عدة أسلحة وذخيرة وسكين استخدمها المهاجمان اللذان وصفتهما “بالإرهابيين”. وذكرت أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به من القدس الشرقية يجري التحقيق بشأن ضلوعه في إطلاق النار.

وأظهرت لقطات من رويترز تواجدا مكثفا للشرطة في منطقة راموت بعد إطلاق النار.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نشر جنودا في المنطقة ويساعد الشرطة في البحث عن أي مشتبه بهم.

وأضاف أن الجنود ينشطون أيضا في مناطق رام الله بالضفة الغربية المحتلة لإجراء تحقيقات و”إحباط الأنشطة الإرهابية”.

ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة فقد قُتل أكثر من 64 ألف فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بالقطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023. وبدأت الحرب إثر هجوم شنته حماس على إسرائيل، وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين في غزة.

وشهدت إسرائيل والضفة الغربية عدة حوادث إطلاق نار وطعن نفذها فلسطينيون واستهدفت مدنيين وجنودا إسرائيليين منذ اندلاع الحرب على غزة.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2024، قتل فلسطينيان، أحدهما كان مسلحا بمسدس والآخر بسكين، سبعة أشخاص في تل أبيب.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2023، قتل مسلحان فلسطينيان ثلاثة أشخاص في محطة حافلات بالقدس. وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار في القدس مرتبطان بحماس.

وفي يناير كانون الثاني 2023، قتل مسلح فلسطيني سبعة أشخاص في كنيس يهودي بالقدس.

