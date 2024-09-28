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مقتل 6 على الأقل في انفجارين بالصومال

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مقديشو (رويترز) – قالت الشرطة الصومالية وشهود إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة يوم السبت في انفجارين في العاصمة الصومالية مقديشو وبلدة في منطقة شبيلي الوسطى.

ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء تنفيذ الهجومين، رغم أن حركة الشباب المتشددة كثيرا ما تنفذ تفجيرات وهجمات مسلحة في مقديشو وأماكن أخرى في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

ووقع الانفجار الأول في مقديشو بسيارة مفخخة كانت متوقفة على طريق بالقرب من المسرح الوطني في مقديشو، على بعد كيلومتر واحد من مكتب الرئيس.

وقال شرطي في مكان الواقعة، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة، لرويترز إن السيارة انفجرت، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة. وأكد شرطي آخر في المنطقة أعداد الضحايا.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على اتصال من رويترز طلبا للتعليق.

وفي واقعة منفصلة، قال بشير حسن قائد شرطة جوهر في شبيلي الوسطى بالصومال في مؤتمر صحفي إن قنبلة زرعت في سوق للماشية في مدينة جوهر فأدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.

وتخوض حركة الشباب معارك منذ سنوات للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية