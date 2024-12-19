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مقتل 6 فلسطينيين على الأقل بالضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة وإن من بين القتلى مقاتلين وامرأة تبلغ من العمر 80 عاما أصيبت برصاص في الصدر أطلقه جنود إسرائيليون.

وتضاف أحدث الوفيات إلى عدد قتلى آخذ في التزايد بالضفة الغربية منذ أكثر من عام مع بدء الحرب في قطاع غزة والتي أدت إلى تصاعد للعنف بالضفة أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين.

وقالت الوزارة إن أربعة فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية على مركبة في طولكرم شمال الضفة الغربية. وقالت كتيبة طولكرم، وهي جماعة تضم تحت لوائها فصائل مسلحة مختلفة، إن القتلى الأربعة كانوا مقاتلين وإن وفاتهم لن تؤثر على أهدافها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) في طولكرم، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت الوزارة إن فلسطينيين اثنين، أحدهما امرأة تبلغ من العمر 80 عاما، قتلا حين أطلق الجنود النار عليهما أثناء اقتحامهم مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها تقاتل قوات إسرائيلية في مخيم بلاطة وطولكرم، وأضافت أنها أصابت جرافة مدرعة إسرائيلية بلغم ناسف.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية