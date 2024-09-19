مقتل 6 فلسطينيين في مداهمة للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قال كمال أبو الرب محافظ جنين لرويترز يوم الخميس إن ستة فلسطينيين قتلوا وأصيب 18 آخرون خلال مداهمة عسكرية للقوات الإسرائيلية في مدينة قباطية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المحافظ أن أربعة من المصابين في حالة حرجة وأن القوات الإسرائيلية انسحبت من قباطية بعد تدمير بنية تحتية في المنطقة.

وقال أبو الرب لرويترز “جيش الاحتلال احتجز جثامين أربعة من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية مركبة سجلتها عدسات الكاميرات”.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ويتزايد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إذ تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات يومية تقريبا تتضمن آلاف الاعتقالات ومعارك بين قوات الأمن ومقاتلين فلسطينيين.