مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل 6 فلسطينيين في مداهمة للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (رويترز) – قال كمال أبو الرب محافظ جنين لرويترز يوم الخميس إن ستة فلسطينيين قتلوا وأصيب 18 آخرون خلال مداهمة عسكرية للقوات الإسرائيلية في مدينة قباطية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المحافظ أن أربعة من المصابين في حالة حرجة وأن القوات الإسرائيلية انسحبت من قباطية بعد تدمير بنية تحتية في المنطقة.

وقال أبو الرب لرويترز “جيش الاحتلال احتجز جثامين أربعة من الشهداء بعد التنكيل بعدد منهم بطريقة وحشية مركبة سجلتها عدسات الكاميرات”.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ويتزايد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إذ تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات يومية تقريبا تتضمن آلاف الاعتقالات ومعارك بين قوات الأمن ومقاتلين فلسطينيين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
67 إعجاب
56 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية