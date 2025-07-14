مقتل ‭6‬ من أفراد الأمن بعد نشر قوات سورية للسيطرة على اشتباكات طائفية بالسويداء

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دمشق (رويترز) – قال مصدر أمني لرويترز إن ستة من أفراد قوات الأمن السورية قتلوا في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية بعد نشرهم للسيطرة على اشتباكات طائفية دامية ذكرت وسائل إعلام محلية أنها تجددت يوم الاثنين.

وكانت المواجهات التي اندلعت يوم الأحد بين مسلحين من الطائفة الدرزية والعشائر البدوية هي أول عنف طائفي داخل المدينة نفسها، بعد أشهر من التوتر في المحافظة بشكل أوسع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الاشتباكات أدت إلى مقتل 30 شخصا، مضيفة أنها “باشرت… بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم”.

لكن شبكة السويداء 24 الإخبارية ذكرت أن “موجة العنف انفجرت من جديد في ريف السويداء الغربي” اليوم الاثنين. وقال مصدر في وزارة الدفاع لرويترز إن ستة على الأقل من القوات السورية قتلوا في وقت لاحق.

تشكل تلك الوقائع الحلقة الأحدث في سلسة من أعمال عنف طائفية في سوريا. وتزايدت المخاوف لدى أقليات منذ الإطاحة ببشار الأسد على يد جماعات من المعارضة المسلحة السابقة في ديسمبر كانون الأول تولت السلطة وشكلت قوات الأمن.

وفي ديسمبر كانون الأول، وافقت جماعات معارضة مسلحة من السنة قاتلت الأسد خلال الحرب الأهلية على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بسلاسة.

وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيدا بسبب سياسة إسرائيل المعلنة بعدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في بيان مكتوب نشرته وسائل إعلام رسمية “غياب مؤسسات الدولة، وخصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توتر مستمر، ولا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها”.

وقال شهود إن أعمال العنف التي نشبت يوم الأحد بدأت بعد موجة من عمليات الاختطاف، والتي شملت خطف تاجر درزي يوم الجمعة على طريق سريع يربط دمشق بالسويداء.