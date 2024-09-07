مقتل 61 في هجمات إسرائيلية على غزة خلال 48 ساعة وحملة التطعيم مستمرة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون محليون يوم السبت إن ما لا يقل عن 61 شخصا قتلوا في غضون 48 ساعة في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، وذلك في وقت تخوض فيه القوات الإسرائيلية قتالا مع مسلحين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع.

وبعد مرور 11 شهرا منذ اندلاع الحرب، لم تفلح جولات دبلوماسية عديدة حتى الآن في حسم اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى كثير من الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي يلوذ بها نازحون في مخيم جباليا للاجئين قتلت ثمانية على الأقل وأصابت 15 آخرين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مركز قيادة لحماس داخل مجمع المدرسة. واتهم الجيش حماس باستغلال المدنيين والبنية التحتية المدنية على نحو متكرر لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه حماس.

وقُتل خمسة آخرون في هجوم على منزل في مدينة غزة.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، قتلت غارة إسرائيلية أربعة أشخاص وأصابت 25 آخرين في مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي أيضا عائلات نازحة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بحسب مسعفين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة الجوية استهدفت مركز قيادة يديره مسلحون من حماس في المجمع الذي كان مدرسة في السابق.

وذكر مسؤولون فلسطينيون في مجال الصحة أن الضربات الإسرائيلية أودت حتى الآن بحياة 28 شخصا في شتى أنحاء القطاع يوم السبت.

وقالت الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي وفتح إنها قاتلت قوات إسرائيلية في مدينة غزة، في مناطق وسط المدينة وفي الجنوب بصواريخ مضادة للدبابات وبقذائف مورتر، وإنها فجرت قنابل في بعض الحالات لاستهداف دبابات ومركبات أخرى تابعة للجيش.

ويواصل كل من الطرفين المتحاربين تحميل الآخر المسؤولية في فشل جهود الوسطاء، بما في ذلك قطر ومصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتستعد الولايات المتحدة لتقديم مقترح جديد، إلا أن آفاق تحقيق انفراجة تبدو قاتمة في ظل وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.

وقال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وكبير المفاوضين الأمريكيين خلال حدث في لندن إنه سيتم تقديم مقترح أكثر تفصيلا خلال الأيام المقبلة.