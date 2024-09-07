مقتل 61 في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون محليون يوم السبت إن ما لا يقل عن 61 شخصا قتلوا في غضون 48 ساعة في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، وذلك في ظل قتال قوات إسرائيلية لمسلحين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع الفلسطيني.

ومع مرور 11 شهرا على اندلاع الحرب، لم تفلح جولات دبلوماسية عديدة حتى الآن في حسم اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع والإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب محتجزين في غزة، بالإضافة إلى كثير من الفلسطينيين السجناء في إسرائيل.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي يلوذ بها نازحون في مخيم جباليا للاجئين أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مركز قيادة لحماس داخل مجمع المدرسة. واتهم الجيش حماس باستغلال المدنيين والبنية التحتية المدنية على نحو متكرر لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه حماس.

وقُتل خمسة آخرون في هجوم على منزل في مدينة غزة.

وقالت الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي وفتح إنها قاتلت قوات إسرائيلية في مدينة غزة، في مناطق وسط المدينة وفي الجنوب بصواريخ مضادة للدبابات وبقذائف مورتر، وإنها فجرت قنابل في بعض الحالات لاستهداف دبابات ومركبات أخرى تابعة للجيش.

ويواصل كل من الطرفين المتحاربين تحميل الآخر المسؤولية في فشل الوسطاء، بما في ذلك قطر ومصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتستعد الولايات المتحدة لتقديم مقترح جديد، إلا أن آفاق تحقيق انفراجة تبدو قاتمة في ظل وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.

وقال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وكبير المفاوضين الأمريكيين خلال حدث في لندن إنه سيتم تقديم مقترح أكثر تفصيلا خلال الأيام المقبلة.

* فترات توقف للسماح باستمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يتعين على كل من إسرائيل وحركة حماس تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال القيادي الكبير في حماس حسام بدران يوم السبت إن الحركة لم تقدم أي مطالب جديدة ولا تزال ملتزمة باقتراح الثاني من يوليو تموز الذي قدمته الولايات المتحدة، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض شروط جديدة لن تفضي إلى إنهاء الحرب.

ويقول نتنياهو إن حماس هي التي قدمت شروطا غير مقبولة.

ورغم هذه الأزمة، تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية حملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة بعد ظهور أول حالة إصابة بشلل أطفال منذ نحو 25 عاما. وتسمح فترات توقف القتال المحدودة باستمرار الحملة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يحرزون تقدما، إذ تمكنوا من الوصول إلى أكثر من نصف الأطفال الذين يحتاجون إلى التطعيم في المرحلتين الأوليين بجنوب ووسط قطاع غزة.

وتنتقل الحملة يوم الأحد إلى شمال القطاع. وستكون هناك حاجة إلى جولة ثانية من التطعيمات بعد أربعة أسابيع من الجولة الأولى.

اشتعل فتيل الحرب بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل التي قالت إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمتواصل أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا وإصابة 94616، فضلا عن نزوح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا، مما تسبب في أزمة جوع واتهام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.