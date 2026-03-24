مقتل 66 شخصا على الأقل بحادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

afp_tickers

4دقائق

تحطّمت طائرة عسكرية الاثنين في جنوب غرب كولومبيا وكانت تقل 125 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات التي أفادت بمقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وتحطّمت مروحية من طراز هيركوليز سي-130 بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وكان فيها 125 شخصا، وقد فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادثة.

وتسببت الحادثة في مقتل 58 جنديا وستة من أفراد القوات الجوية وشرطيَين، بحسب حصيلة محدّثة لمصدر عسكري.

وقال كارلوس كلاروس، المسؤول في حكومة بويرتو ليغويزامو لقناة “آر سي إن”، “نحن نبذل ما في وسعنا” لإجلاء الجنود الجرحى مضيفا “لقد عالجنا 81 جريحا”.

وكان رئيس القوات الجوية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا قال في وقت سابق إن 114 جنديا كانوا يستقلون الطائرة، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

وتحدث حاكم بوتومايو جون غابريال مولينا في مقطع فيديو على فيسبوك، عن “صعوبات في إجلاء الضحايا” من المطار الصغير.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس حطام الطائرة وقد التهمته النيران، محاطا بدخان أسود كثيف.

– انفجار في الجو –

وأعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن أسفه لـ”حادثة مروعة ما كان يجب أن تحصل” متحدثا عن الحاجة إلى تحديث الأسطول العسكري، دون تحديد ما إذا كان لهذا أي صلة بالحادثة.

كما شارك مقطع فيديو يظهر طائرة تحاول الارتفاع قبل تحطمها.

من جهته، قال نويه موتا، وهو أحد سكان المنطقة، لفرانس برس “سمعت انفجارا في الجو، وعندما نظرت، كانت الطائرة تقترب من المنزل الموجود في أرضي”.

وشهدت المنطقة الحدودية المضطربة نشاطا عسكريا مكثفا في الأسابيع الأخيرة حيث يحاول الجيشان الكولومبي والإكوادوري التصدي لعصابات تهريب المخدرات والميليشيات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الدفاع بيدرو سانشيز عن “حزن عميق” إثر الحادثة.

وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إنّ “وحدات عسكرية موجودة في مكان الحادثة”، مضيفا أنّه “لم يتم تأكيد أسباب التحطم بعد” لكن “ليس هناك ما يشير إلى وقوع هجوم من قبل جهات غير شرعية”.

وأوضح على منصة إكس أنه “نتيجة لاحتراق الطائرة، انفجرت بعض الذخيرة التي كانت تحملها القوات” مضيفا “هذا يتوافق مع ما نسمعه في بعض مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وهذه الحادثة الثانية التي تتعرض لها طائرة من طراز “سي-130 هيركوليز” في أميركا الجنوبية في أقل من شهر.

وتحطمت طائرة شحن عسكرية بوليفية تحمل أوراقا نقدية أثناء هبوطها قرب لاباز في 27 شباط/فبراير، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل.

وهيركوليز سي-130 هي طائرة من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتُعرف بقدرتها العملياتية من مدارج غير ممهدة، وتستخدمها الجيوش على نطاق واسع في أنحاء العالم، ويمكنها نقل قوات ومركبات.

بور/الح