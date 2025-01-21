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مقتل 66 وإصابة 51 في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا

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كارتال قايا (تركيا) (رويترز) – أودى حريق في فندق بمنتجع كارتال قايا للتزلج في منطقة بولو الجبلية في تركيا بحياة 66 شخصا يوم الثلاثاء بعد أن اضطر نزلاء مذعورون إلى القفز من النوافذ بعد منتصف ليل الاثنين.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في تصريحات من المنتجع الواقع بشمال غرب البلاد إن نحو 51 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذا الحريق.

وقالت السلطات إن الحريق شب في طابق به مطعم فندق جراند كارتال المؤلف من 12 طابقا حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

وقال يرلي قايا إن 238 نزيلا كانوا في الفندق عندما اندلع الحريق الذي ظل مستمرا حتى بعد الظهيرة.

وأضاف “أعبر عن مواساتي لكم في هذا الألم الذي لا يمكن وصفه”.

وقال “تم الآن إطفاء الحريق. ولا تزال جهود التبريد مستمرة. وبما أن الجزء الخلفي من الفندق يقع على منحدر، فلا يمكن تنفيذ جهود إطفاء الحريق إلا من الواجهات الأمامية والجانبية”.

وأضاف الوزير أن فرق الإطفاء بدأت في مكافحة الحريق بعد حوالي 45 دقيقة من تلقيها أول بلاغ باندلاعه.

ويجري التحقيق في أسباب الحريق الذي تزامن مع عطلة الدراسة على مستوى البلاد، وهي الفترة التي يتوجه فيها عادة المتزلجون من إسطنبول وأنقرة القريبتين إلى جبال بولو.

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