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مقتل 7 فلسطينيين خلال مداهمة وقصف جوي إسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا يوم الثلاثاء خلال مداهمة وقصف جوي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في هجومين إسرائيليين منفصلين داخل مدينة قباطية وبالقرب منها، فيما قُتل الاثنان الآخران في منطقة طمون.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بالطائرات مجموعة من المسلحين وأن قواته اعتقلت 60 مسلحا.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في قباطية وطمون.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع قيام القوات الإسرائيلية بمداهمات شبه يومية تشمل اعتقال الآلاف وتبادل إطلاق النار بشكل منتظم مع مقاتلين فلسطينيين.

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