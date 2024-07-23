مقتل 7 فلسطينيين خلال مداهمتين إسرائيليتين بالضفة الغربية

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طولكرم (الضفة الغربية) (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن سبعة فلسطينيين، بينهم اثنان من القيادات الميدانية وامرأة، قتلوا يوم الثلاثاء خلال مداهمتين إسرائيليتين استهدفتا مسلحين في الضفة الغربية المحتلة.

ونفذت قوات إسرائيلية مداهمة في مدينة طولكرم حيث اندلع قتال في الشوارع بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مسلحين قتلا، أحدهما من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والآخر عضو في حركة فتح، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل امرأة. ولم تتضح حتى الآن هوية قتيلين آخرين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضربة جوية أصابت مسلحين يعملون في المنطقة وإن تبادلا لإطلاق النار لا يزال مستمرا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن اثنين آخرين قتلا خلال مداهمة ثانية قرب مدينة الخليل دون أن تكشف عن هويتيهما.

وكانت الضفة الغربية تشهد تصاعدا في أعمال العنف بالفعل قبل هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول لكن الوضع تفاقم بعد هذا الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب في غزة. ومنذ ذلك الحين قُتل أكثر من 500 فلسطيني، بينهم مسلحون، في اشتباكات بالضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين بناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل على توسيعها بشكل مطرد.