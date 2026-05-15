مقتل 7 في غزة وإسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس

غزة/القدس/القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) – قال مسعفون في غزة إن إسرائيل قتلت سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، في غارات جوية اليوم الجمعة فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عز الدين الحداد، لكن لم تعلن إسرائيل أو حماس ما إذا كان قد قُتل أو أُصيب.

ولم تُصدر حماس أي تعليق حتى الآن على مصير الحداد الذي تولى القيادة العسكرية للحركة في قطاع غزة بعد أن قتلت إسرائيل القائد محمد السنوار في مايو أيار 2025.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الحداد أحد العقول المدبرة لهجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 التي أدت إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني على مدى عامين.

والحداد هو أبرز مسؤول في حركة حماس تستهدفه إسرائيل بضربة جوية منذ اتفاق أكتوبر تشرين الأول الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف القتال في غزة. ويأتي هذا الهجوم مع استمرار الجمود في مفاوضات دفع خطة الرئيس دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة.

وقال مسعفون في غزة إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاث نساء وطفل، قتلوا في حين أصيب ما لا يقل عن 50 آخرين في غارات جوية استهدفت مبنى سكنيا وسيارة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحداد بين القتلى.

*إسرائيل تُحمّل الحداد مسؤولية قتل مواطنيها

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الحداد “مسؤول عن قتل وخطف وإلحاق الأذى بآلاف المدنيين والجنود الإسرائيليين”.

ولم يوضح نتنياهو ولا كاتس ما إذا كانا متأكدين من مقتل الحداد.

وقال مسعفون وشهود عيان في غزة إن غارة جوية أولى استهدفت مبنى سكنيا في حي الرمال بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وأضافوا أن غارة جوية إسرائيلية ثانية استهدفت سيارة في شارع مجاور، وقتلت ثلاثة أشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة من رويترز في موقع الهجوم ألسنة لهب تلتهم شقة في مبنى مدمر بشكل كبير. وشوهد فلسطينيون ينتشلون جثة واحدة على الأقل من تحت الأنقاض، ملفوفة بغطاء بلاستيكي أبيض.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن مئات الأشخاص كانوا يسكنون داخل المبنى المستهدف.

وأضاف أن الصاروخ أُطلق دون سابق إنذار.

وصعدت إسرائيل هجماتها على غزة خلال الأسابيع الخمسة منذ وقف قصفها المشترك مع الولايات المتحدة على إيران، محولة نيرانها إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وأوقف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي القتال في غزة بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحماس. لكن لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة تفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح المقاتلين، وإعادة إعمار القطاع.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أكثر من نصف مساحة غزة، حيث هدمت معظم المباني المتبقية وأمرت جميع السكان بالإخلاء.

ويعيش الآن أكثر من مليوني شخص في شريط ضيق من الأراضي على طول الساحل، غالبيتهم في مبان مهدمة أو خيام مؤقتة، حيث تفرض حماس فعليا سيطرتها على الوضع.

وتشير إحصاءات إلى أن حوالي 850 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. ولا تفرق تلك الاحصاءات بين المسلحين والمدنيين.

وقُتل أربعة جنود إسرائيليين على يد مسلحين خلال الفترة ذاتها، ولا تُفصح حماس عن الخسائر في صفوف مقاتليها.

(تغطية صحفية رامي أيوب في القدس ونضال المغربي في القاهرة – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)