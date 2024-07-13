مقتل 71 فلسطينيا على الأقل وإسرائيل تقول إنها استهدفت قائد جناح حماس العسكري

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من نضال المغربي وحاتم خالد ومعيان لوبيل

القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 71 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منطقة المواصي المخصصة للنازحين في القطاع يوم السبت، وهو الهجوم الذي قالت إسرائيل إنه استهدف محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الضيف قد قُتل في الهجوم. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحفيين “ما زلنا نفحص ونتحقق من نتائج الهجوم”.

وذكرت حماس في بيان أن “ادعاءات الاحتلال باستهداف شخصيات قيادية تثبت النية المبيتة لديه لارتكاب هذه الجريمة عن سبق إصرار وتصميم” وتهدف إلى تبرير الهجوم، وهو الأعنف الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ أسابيع.

وحملت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية ما حدث “لما تشيعه من اعتبار الشهداء والمصابين من المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن كأضرار جانبية، بتواطؤ وصمت كامل من كل الذين يوفرون للكيان كل أنواع الدعم المختلفة”.

وقالت الأسر النازحة في المنطقة إن خيامهم تمزقت بسبب قوة الهجوم، وأشاروا إلى تناثر الجثث والأشلاء على الأرض.

وقال الشيخ يوسف، أحد سكان مدينة غزة والذي ينزح حاليا في منطقة المواصي “لا أستطيع حتى أن أعرف أين كنت أو ماذا كان يحدث”.

وأضاف لرويترز “تركت الخيمة ونظرت حولي. وجدت كل الخيام مدمرة. أشلاء بشرية وجثث في كل مكان ونساء مسنات على الأرض وأطفال صغار أشلاؤهم ممزقة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم على الضيف استهدف أيضا رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس، ووصف الجيش سلامة والضيف بأنهما من العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

وكان الضيف قد نجا من سبع محاولات اغتيال إسرائيلية، آخرها في 2021، ويتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ عقود، ويقف وراء مقتل العشرات من الإسرائيليين في تفجيرات انتحارية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 71 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجوم وإن 289 أصيبوا.

وتُصنف منطقة المواصي منطقة إنسانية دأب الجيش الإسرائيلي على مطالبة الفلسطينيين بالتوجه إليها بعد إصدار أوامر إخلاء من مناطق أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها رويترز سيارات إسعاف تهرع نحو المنطقة وسط سحب من الدخان والغبار. وكان نازحون، ومن بينهم نساء وأطفال، يفرون مذعورين، وكان بعضهم يحمل أمتعة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة جوية للموقع لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها، وقال الجيش إن “إرهابيين يختبئون بين المدنيين” في الموقع.

وأضاف في بيان “موقع الهجوم منطقة مفتوحة محاطة بأشجار وعدة مبانٍ وملاجئ”.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إن المنطقة ليست مجمع خيام، إنما مجمع عمليات تديره حماس، وإن عدة مسلحين آخرين كانوا هناك لحماية الضيف.

ونُقل كثير من المصابين في الهجوم، ومن بينهم نساء وأطفال، إلى مجمع ناصر الطبي القريب الذي قال مسؤولوه إنه صار مثقلا ولم يعد قادرا على العمل بسبب شدة الهجوم الإسرائيلي ونقص حاد في المستلزمات الطبية.

وقال مدير المجمع عاطف الحوت إن المستشفى مليء بالمرضى والجرحى ولا يمكن العثور على أسرّة للمرضى، مضيفا أن المجمع هو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب غزة.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الوزير يجري مشاورات خاصة في ضوء “التطورات في غزة”.

ولم يتضح كيف سيؤثر الهجوم على محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة والقاهرة.