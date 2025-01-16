مقتل 77 في غارات على غزة وإسرائيل تؤجل اجتماع التصديق على وقف إطلاق النار

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من آندرو ميلز ونضال المغربي ومعيان لوبيل

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – أعلنت إسرائيل تأجيل اجتماع للحكومة يوم الخميس كانت ستصدق فيه على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وألقت باللوم على حماس في هذا التأجيل وذلك في الوقت الذي قالت فيه السلطات الفلسطينية إن غارات جوية إسرائيلية قتلت 77 فلسطينيا في غزة الليلة الماضية.

وقال عزت الرشق القيادي البارز في حماس إن الحركة الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء يوم الأربعاء وسيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم لوضع حد للصراع المستمر منذ 15 شهرا.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن بريت ماكجورك مبعوث الرئيس جو بايدن وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل آخر خلاف متبق.

وقال المسؤول الأمريكي إن هذا الخلاف يتعلق بأسماء عدد من الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، ومن المتوقع أن يتم حله قريبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر للصحفيين إن المفاوضين الإسرائيليين موجودون في الدوحة للتوصل إلى حل.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعقد يوم الأربعاء بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف الحرب التي دمرت القطاع الساحلي وأشعلت الشرق الأوسط.

ويحدد الاتفاق ستة أسابيع من وقف إطلاق النار بشكل مبدئي وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي قتل فيه عشرات الآلاف. ومن المقرر إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيل.

ويمهد الاتفاق الطريق إلى زيادة المساعدات لغزة التي نزح معظم السكان فيها. وقال خبراء الأمن الغذائي في أواخر العام الماضي إن سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وتصطف شاحنات المساعدات في طوابير بمدينة العريش المصرية بانتظار دخول غزة بمجرد إعادة فتح الحدود.

ولن يصبح قبول إسرائيل للاتفاق رسميا حتى الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأمني المصغر ​​والحكومة الإسرائيلية، وكان من المقرر التصويت عليه اليوم الخميس.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجل الاجتماع واتهم حماس بتقديم مطالب في اللحظة الأخيرة والتراجع عن الاتفاقات.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت كل بنود الاتفاق”.

ولا يزال المتشددون في حكومة نتنياهو يأملون في وقف الاتفاق رغم أنه من المتوقع أن يلقى تأييد أغلب الوزراء.

وقال حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان إن شرط بقائه في الحكومة هو العودة للقتال بنهاية المرحلة الأولى من الاتفاق بهدف القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن. كما هدد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بالانسحاب من الحكومة إذا تمت الموافقة على وقف إطلاق النار.

وخرج بعض الإسرائيليين للشوارع في القدس حاملين توابيت فارغة احتجاجا على وقف إطلاق النار وأغلقوا طرقا واشتبكوا مع الشرطة.

ورغم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، قال معلقون سياسيون في هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إنه سيتم إيجاد حل على الأرجح لأحدث تأجيل وإن وقف إطلاق النار أصبح أمرا محسوما.

* مناشدات بتنفيذ أسرع للاتفاق

دعا بعض الفلسطينيين إلى تنفيذ أسرع للاتفاق.

وقال محمود أبو وردة وهو من سكان القطاع “إحنا كل ساعة بنفقد شهداء، كل ساعة بنفقد (منازل)، فإحنا بنطالب وبنقول بإنه متخلوش الفرحة تروح، الفرحة إللي ارتسمت على وشوشنا ما تضيعوها في تأجيل حيز تنفيذ الهدنة ليوم الأحد”.

وينص الاتفاق على السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، ومنها 50 شاحنة محملة بالوقود.

وستشهد المرحلة الأولى من الاتفاق قيام إسرائيل بالإفراج عن أكثر من ألف سجين فلسطيني.

وبينما كانت هناك احتفالات على الجانبين الفلسطينيي والإسرائيلي بالاتفاق، قال سكان والدفاع المدني الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي شن المزيد من الهجمات على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 81 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأصيب نحو 188.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني أن 77 شخصا على الأقل من ذلك العدد قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وذكر متحدث عسكري إن الجيش الإسرائيلي ينظر في أمر تلك التقارير.

وحققت إسرائيل مكاسب كبرى على حساب إيران وحلفائها، وخاصة حزب الله، مع اتساع نطاق الصراع خارج قطاع غزة.

وأصيبت قدرات حماس بضربات قاصمة في قطاع غزة لكن دون إدارة بديلة لها في القطاع مما ترك الحركة موجودة.

وإذا نفذ وقف إطلاق النار بنجاح، فإنه سيوقف القتال الذي دمر أجزاء كبيرة من القطاع وقتل أكثر من 46 ألفا وشرّد معظم سكانه الذي كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب.

ومن شأن هذا بدوره أن يخفف التوتر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، وذلك من بين 98 رهينة ما زالوا في قطاع غزة.

ولاقى الاتفاق ردود فعل عالمية مفعمة بالحماسة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة واجتاحته بريا بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة حماس بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة من الإسرائيليين والأجانب.