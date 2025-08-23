مقتل 8 على الأقل في سيول باليمن

reuters_tickers

2دقائق

عدن (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر محلية وسكان يوم السبت إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال وشرق اليمن جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد إن ثلاثة أطفال أشقاء تترواح أعمارهم بين خمسة و11 عاما توفوا يوم السبت جراء انهيار منزلهم.

وذكرت مصادر محلية أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بحجة ألحقت دمارا واسعا في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة.

وأكدت مصادر محلية وسكان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن مساء يوم الجمعة وفاة أب وابنه غرقا في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط، وذلك بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق بالمحافظة وفي حضرموت المجاورة ليرتفع عدد وفيات الغرق بمياه السيول في محافظتي شبوة وحضرموت إلى خمس حالات خلال 48 ساعة.

وشهدت مدينة عدن بجنوب البلاد يوم السبت سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات مما تسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وتشهد عدة محافظات يمنية بالمناطق الجبلية والساحلية منذ منتصف يونيو حزيران تغيرات مناخية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت في مقتل عشرات.

(تغطية صحفية ريام محمد مخشف – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)