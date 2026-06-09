مقتل 8 على الأقل في غارة إسرائيلية على لبنان

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واشنطن/بيروت/دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن إسرائيل شنت غارة على مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وأعلنت إسرائيل وإيران وقف تبادل الهجمات أمس الاثنين بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقفها، إلا أن طهران توعدت باستئناف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل مهاجمة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

وجاءت الغارات الإسرائيلية عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المدينة بأكملها، وهي أعنف ضربة على صور منذ اندلاع القتال في لبنان في الثاني من مارس آذار.

وأظهر مقطع مصور، من موقع أكدت رويترز أنه قريب من مكان الغارة، حطاما متناثرا على امتداد أحد الطرق. وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

* تعقد مساعي ترامب للسلام

بدأ الصراع بين إسرائيل وحزب الله عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل تضامنا مع طهران، وذلك بعد يومين من إعلان إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران.

وأعاق رفض إسرائيل إنهاء حملتها في لبنان، مثلما تطالب إيران، جهود ترامب لتمديد وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الأوسع نطاقا، وتحويله إلى تسوية دائمة.

وقال الجيش الإسرائيلي قبل أيام إن مقاتلين من حزب الله يختبئون في صور. وأوردت وسائل إعلام لبنانية رسمية فرار سكان من المدينة صباح اليوم بعد صدور أمر إخلاء عبر الإنترنت، نقلت بموجبه فرق الدفاع المدني كبار السن إلى ملاذات مؤقتة.

وأدت أوامر الإخلاء الإسرائيلية لجنوب لبنان، الذي تسيطر قواتها على معظمه، إلى إخلاء فعلي لخُمس البلاد، بما يشمل مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

وفي ظل استمرار الهدنة المعلنة في الثامن من أبريل نيسان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن طيارين أمريكيين اثنين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز “بخير”، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طاقم طائرة هليكوبتر قتالية من طراز أباتشي جرى إنقاذه عقب سقوطها في الممر المائي الخاضع لسيطرة إيران.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة الهليكوبتر أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل تقني أو واجهت مشكلة أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف سبب سقوط الطائرة الهليكوبتر، قال ترامب إن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا في وقت لاحق اليوم.

وقال ترامب، متحدثا على مدرج مطار جون إف. كنيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة، “الطياران بخير. لم يصب أحد بأذى”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية لرويترز اليوم إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية عثر على فردي الطاقم وأنقذهما في مياه مضيق هرمز.

وأضافت في بيان أنه تسنى إنقاذهما خلال نحو ساعتين وأن حالتهما مستقرة.

* تشييع جنازة اثنين من العسكريين الإيرانيين

قال الجيش الإيراني إن اثنين من أفراد قوات الدفاع الجوي قتلا في غارات إسرائيلية أمس الاثنين، مشيرا إلى أن مراسم تشييعهما ستقام بعد ظهر اليوم في طهران، في حين لم تسجل أي وفيات في إسرائيل جراء القصف الإيراني.

وبدد النفط معظم مكاسبه اليوم بعد توقف الهجمات بين الجانبين، بعد أن ارتفعت أسعاره جراء تبادل إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين أيضا إنه ربما تكون لديه “فكرة” تتعلق باتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكثيرا ما ألمح الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري إلى اتفاق وشيك مع طهران، لكن دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن. ويواجه ترامب انخفاضا لم يسبق له مثيل في شعبيته في استطلاعات الرأي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا أمس الاثنين.

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس، قال ترامب إنه حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران، فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده. وأضاف “قلت له: بيبي.. عليك أن تكون حذرا وإلا ستجد نفسك بمفردك قريبا جدا”.

وقالت إيران مرارا إن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة يتوقف على وقف إطلاق النار أيضا في لبنان الذي اجتاحته إسرائيل في مارس آذار لملاحقة مقاتلي حزب الله بعد إطلاقهم صواريخ عبر الحدود دعما لطهران.

ولم توقف إسرائيل حملتها التي أدت إلى مقتل الآلاف في لبنان قائلة إن الصراع يجب أن يُعامل بمعزل عن أي وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. واستمرت جماعة حزب الله أيضا في هجماتها.

وواصلت طهران منع معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو المسار الرئيسي الذي كان يستخدم قبل الحرب لتصدير خمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال ترامب إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يمنع إيران من صنع سلاح نووي. وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد محمود رضا مراد وشيرين عبد العزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)