مقتل 85 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي

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لقي 85 شخصا على الأقلّ مصرعهم الأحد في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان (جنوب غرب كوريا الجنوبية) آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، في كارثة رجحت السلطات أن تكون ناجمة عن اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.

وقالت مديرية الإطفاء في مدينة موان في بيان “حتى الساعة لدينا ناجيان و85 قتيلا”، مشيرة إلى أنّ أعمال الإنقاذ تتواصل في الطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ 737-8AS تملكها شركة “جيجو” للطيران.

والناجيان أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.

– طيور وطقس –

ورجّحت السلطات المحلية أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحافي إنّ “سبب الحادث هو على الأرجح الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك”.

وعملت فرق الإنقاذ على إخلاء الركاب من القسم الخلفي للطائرة.

وبحسب السلطات فإنّ الطائرة كانت تقلّ “175 راكبا، بينهم تايلانديان، وطاقما من ستة أفراد”.

وقدّمت “جيجو” للطيران المنخفض التكلفة “اعتذارها الصادق” وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم الطائرة.

وقالت الشركة في بيان “نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق”.

وعلى ما يبدو فإنّ الطائرة اصطدمت بطيور “ممّا أدّى إلى خلل في منظومة عجلات الهبوط” أثناء محاولتها الهبوط في المطار.

وأظهرت صورة ذيل الطائرة تشتعل منه النيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه.

– فيديو مأسوي –

وأظهر مقطع فيديو مأسوي الطائرة وهي تنزلق على المدرج قبل أن تنفجر وتستحيل كرة لهب.

ويقع مطار موان الدولي في مقاطعة موان ويبعد حوالي 290 كلم جنوب غرب سيول.

وبحسب مديرية الإطفاء فقد هرعت 32 عربة إطفاء وعشرات من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث.

ووقعت الكارثة في الساعة 9,03 صباحا (00,03 ت غ) أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجمهورية تشوي سانغ-موك إلى تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الركاب.

وقال تشوي في بيان “يجب على جميع الوكالات ذات الصلة… تعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ” ركاب الطائرة المنكوبة.

وتشوي الذي تولّى منصب القائم بأعمال الرئيس يوم الجمعة غادر سيول لمعاينة موقع الكارثة، كما أنّه يعتزم عقد اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الوزراء لمناقشة عمليات الإنقاذ والاستجابة لهذه النكبة، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال تشوي “أعتقد أنّ كلمات العزاء لن تكون كافية للعائلات الثكلى التي ألمّت بها هذه المأساة”.

وأضاف أنّ “الحكومة بأكملها تعمل معا بشكل وثيق للتعامل مع تداعيات الحادث، وتخصيص جميع الموارد المتاحة، مع بذل كل جهد لضمان الدعم الشامل للعائلات المكلومة”.

وهذا هو أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران “جيجو” التي تأسست في 2005 وتعتبر من بين أكبر شركات الطيران المنخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.

مج/بم