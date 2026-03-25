مقتل 9 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في بلدة عدلون ومخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا وثلاثة آخرين في بلدة حبوش في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة أن أربعة أشخاص قتلوا في “غارة للعدو الإسرائيلي” على عدلون فيما قتل اثنان آخران بغارة على شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت الوكالة في وقت سابق أن غارة إسرائيلية على بلدة حبوش أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الضربات.

لكنه أفاد في بيان أن قوّاته البريّة في جنوب لبنان “دمّرت مخزنا للأسلحة” فيما قتل سلاح الجو “عددا من الإرهابيين” الذين فرّوا من الموقع المستهدف.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية “دمّرت مقرّات تابعة لحزب الله عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية” من دون تحديد مكانها.

في الأثناء، أكد حزب الله أن مقاتليه شنّوا عدة هجمات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى إسرائيل، حيث لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا في وقت سابق نشره على منصة “إكس” حذّر فيه من هجوم وشيك على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال أدرعي “يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورا”.

وأعلنت إسرائيل التي احتلت جنوب لبنان لنحو عقدين حتى العام 2000 أن جيشها سيسيطر على منطقة حدودية تمتد حتى نهر الليطاني الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 1072 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب بين حزب الله الموالي لإيران وإسرائيل في الثاني من آذار/مارس، وإصابة 2966 شخصا بجروح.

وفي شمال إسرائيل حيث هرب السكان إلى الملاجئ اثر دوي صفارات الإنذار، قُتلت امرأة الثلاثاء بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان، بحسب ما أفادت السلطات الإسرائيلية.

