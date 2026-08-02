مقتل 9 على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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القاهرة/القدس 2 أغسطس آب (رويترز) – استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام الماضي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد إنه لا يوجد اتفاق لوقف الهجمات على غزة، مضيفا أنه يرى أن هناك حاجة لخضوع القطاع بالكامل لسيطرة إسرائيل، التي تسيطر بالفعل على 70 بالمئة منه.

وكوهين من أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو دائرة محدودة من الوزراء تتولى الإشراف على السياسات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل.

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، في شمال ووسط وجنوب القطاع على الترتيب.

وذكر مسعفون أن رجلا وزوجته قتلا وأصيب أربعة أشخاص في غارة جوية على شقة في دير البلح، بينما قتل شخصان آخران، بينهما طفل، في غارة على شقة في مدينة غزة.

وقُتل طفل عمره تسعة أعوام ووالداه قبيل وقت الفجر تقريبا في غارة استهدفت منزلا بمنطقة المواصي في خان يونس. كما قُتل شخص آخر بالقرب من جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات التي نفذت في دير البلح استهدفت قائدين من قوة “النخبة” التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأضاف أن الضربات في مدينة غزة وجباليا استهدفت أيضا “عناصر عسكرية”، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يراجع الوضع.

وقتل ما لا يقل عن 1230 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.

وقال ترامب يوم الخميس إنه تم إحراز تقدم كبير بعد أن وافقت حماس على نزع سلاحها في إطار مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي في مصر.

ويوم الجمعة، نشر مجلس السلام الذي يرأسه ترامب خارطة طريق من 15 نقطة تحدد الخطوات النهائية لتنفيذ الاتفاق.

* خارطة طريق لم تنفذ بعد

لم يتم تنفيذ خارطة الطريق هذه حتى الآن، وأعلنت حماس أنها لن تسلم أسلحتها لتخزينها إلا بعد أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية وتسحب قواتها وفقا لاتفاق العام الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إنه لن يكون هناك انسحاب من المواقع العسكرية الحالية ما لم تخضع حماس “لنزع سلاح حقيقي”.

وصرح كوهين لإذاعة الجيش بأنه لا يعتقد أن حماس ستنزع سلاحها، بل إنها ستفضل المراوغة ومحاولة إخفاء أسلحتها.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا على المبادرة، في حين وصفها وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بأنها غير مقبولة، وقال إن على إسرائيل أن تواصل اغتيال قادة حماس.

وقال محمد دحلان، المسؤول الكبير السابق في حركة فتح والمقيم في الإمارات، في منشور على فيسبوك إن جاريد كوشنر، صهر ترامب والمستشار الكبير المشارك في المبادرة الأمريكية، أخبره أنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة.

وقال دحلان إن الاتصالات مع الولايات المتحدة مستمرة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، مضيفا أن نجاحه يعتمد الآن على التزام إسرائيل الكامل بوقف هجماتها اليومية على غزة.

وتواصلت رويترز مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق بشأن تصريحات دحلان. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.

(شارك في التغطية حاتم ماهر من القاهرة – إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)