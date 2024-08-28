مقتل 9 فلسطينيين على الأقل في عملية إسرائيلية واسعة بالضفة

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من علي صوافطة

جنين (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت السلطات الفلسطينية إن تسعة على الأقل قتلوا يوم الأربعاء بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية جنين وطولكرم وطوباس ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة في عملية كبرى شملت طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

جاءت العملية، التي تعد أحد أكبر الهجمات في الضفة الغربية منذ شهور، في أعقاب سلسلة من المداهمات الأصغر خلال الأسابيع القليلة الماضية إذ سعت القوات الإسرائيلية إلى سحق مجموعات من مقاتلي الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وفي حين تقاتل القوات الإسرائيلية حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وتواجه تصعيدا كبيرا للتوترات مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان، أكدت عملية يوم الأربعاء التهديدات الأمنية المتعددة التي تواجهها إسرائيل منذ بدء حرب غزة العام الماضي.

وقالت الأجنحة المسلحة لحركات حماس والجهاد الإسلامي وفتح في بيانات منفصلة إن مقاتلين تابعين لهم فجروا عبوات ناسفة في مركبات عسكرية إسرائيلية في المناطق الثلاث المذكورة بالضفة الغربية.

وبحلول الظهيرة، كانت مدينة جنين هادئة نسبيا، ولكن في مخيم جنين للاجئين، وهو منطقة مكتظة بالسكان تقع بجوار المدينة، كان من الممكن سماع انفجارات من وقت لآخر.

وعلى مسافة قصيرة خارج المدينة، كانت الدماء تغطي الأرض بجوار سيارة لحقت بها أضرار وحفرة ناجمة عن ضربة بطائرة مسيرة قال الجيش الإسرائيلي إنها قتلت ثلاثة مسلحين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات حاصرت المستشفى الرئيسي في جنين، وقطعت الطرق المؤدية إليه بسواتر ترابية وهو ما قال الجيش الإسرائيلي إنه يهدف إلى منع المقاتلين من العثور على مأوى.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عملية يوم الأربعاء جاءت في أعقاب ارتفاع حاد في النشاط المسلح في الأشهر القليلة الماضية، شمل أكثر من 150 هجوما تضمنت إطلاق نار من طولكرم وجنين.

وأضاف الكولونيل نداف شوشاني أن تقديرات الجيش تشير إلى وجود “تهديد مباشر” للمدنيين لكنه قال إن العملية جزء من استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى إحباط الهجمات.

وتابع في إفادة صحفية “هذا التهديد الإرهابي في هذه المنطقة ليس جديدا، ولم يبدأ أمس ولن ينتهي غدا”.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش أسماء خمسة فلسطينيين ذكر أنهم مسلحون قتلوا في طولكرم يوم الاثنين. وأعلنت حماس أن اثنين منهم من مسلحيها في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الثلاثة الآخرين من رجالها.

* “إشي نزل من السما”

إلى جانب اقتحام جنين وطولكرم، وهما من أكثر المدن اضطرابا في شمال الضفة الغربية، قال الجيش إن القوات داهمت أيضا بلدة الفارعة بالقرب من طوباس في وادي الأردن، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة.

وقال مسعود النعجة، والد شابين قُتلا في الهجوم، إنه كان يعطي زجاجة مياه لبعض الرجال الذين طلبوا منه ذلك عندما أصيب.

وقال “في ثواني وفي لمح البصر حسيت إنه في إشي نزل علينا من السما انفجر بينا… ما عرفت وين أنا حطيت إيدي على صدري لقيت صدري كله شظايا ودم”.

وزادت حدة الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إذ كثفت إسرائيل العمليات التي تقول إنها تستهدف عناصر الفصائل المسلحة. كما يشن مستوطنون يهود هجمات متكررة على قرى وبلدات فلسطينية.

وقالت حركة الجهاد إن إسرائيل تحاول توسيع نطاق الحرب من قطاع غزة للضفة الغربية، وأضافت أن مقاتليها يستخدمون أسلحة رشاشة في معارك من مسافة قريبة مع قوات إسرائيلية ويستهدفون جرافات للجيش بمتفجرات.

وتمكنت رويترز من التحقق من لقطات صورتها كاميرات مراقبة وأظهرت مركبات عسكرية تتحرك في شارع بجنين يوم الأربعاء.

وتم اعتقال الآلاف من الفلسطينيين في مداهمات للجيش، وقُتل ما لا يقل عن 660 بين مسلحين ومدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو 11 شهرا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقتل 30 إسرائيليا على الأقل في هجمات بالقدس والضفة الغربية منذ بدء حرب غزة وفقا لما تظهره بيانات إسرائيلية رسمية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد أن قادت حركة حماس هجوما مباغتا في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل. وتشير بيانات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ ذلك الحين في دمار واسع وشردت كل سكانه تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة اضطر أغلبهم للنزوح عدة مرات. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن عدد القتلى تجاوز من 40400.

ولم تفلح محادثات بوساطة دولية حتى الآن في وقف الحرب. وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في إحراز تقدم في المحادثات، فيما تعبر الولايات المتحدة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.