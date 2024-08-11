مقتل 9 في سيول وصواعق رعدية باليمن

2دقائق

عدن (رويترز) – قال مسؤولون ومصادر محلية إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم يوم الأحد جراء سيول جارفة وصواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة في عدة محافظات بشمال شرق اليمن.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في مأرب، في إحصائية أولية، إنها سجلت وفاة أربعة من النازحين وإصابة عشرة آخرين جراء السيول التي تدفقت إلى أماكن نزوحهم.

وأضافت الوحدة في بيان أنها سجلت أيضا تضرر 2973 أسرة تضررا كليا، فيما تضررت 4206 أسر جزئيا كانت تسكن في 41 مخيما وموقعا موزعا على مديريات المحافظة، بالإضافة إلى تضرر أربع مدارس ومرفقين صحيين.

ودعا البيان المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإغاثة النازحين المتضررين خاصة في مجال الإيواء والمواد الغذائية، في ظل استمرار تحذيرات مركز الأرصاد من أمطار قادمة خلال الساعات والأيام القادمة.

في غضون ذلك، أبلغت مصادر محلية رويترز أن صواعق رعدية ضربت محافظات صنعاء وحجة والمحويت ومأرب وأودت بحياة خمسة أشخاص.

وتوفي عشرات من اليمنيين بصواعق رعدية ضربت عدة محافظات منذ بدء موسم الأمطار في مارس آذار الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقرير نشره يوم الأحد “تشير التقارير الأولية إلى أن 57 شخصا قُتلوا وأصيب 16 آخرين، ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام، فيما تأثرت ما يقرب من 34260 أسرة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء البلاد”.