مقتل 9 في ضربات إسرائيلية بقطاع غزة ووسطاء يواصلون المساعي للتوصل إلى هدنة

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من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن ضربات إسرائيلية قتلت تسعة فلسطينيين على الأقل في هجومين منفصلين بقطاع غزة اليوم الأحد مما يرفع عدد من قُتلوا مطلع الأسبوع إلى 97 في وقت كثف فيه وسطاء أمريكيون وعرب جهودهم من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت خمسة في منزل بمخيم النصيرات في وسط القطاع بينما قتلت ضربة أخرى أربعة آخرين في جباليا على الطرف الشمالي للقطاع وهي منطقة تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عمليات منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ولم يصدر تعليق من إسرائيل بعد بشأن الواقعتين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن ضربات إسرائيلية في أنحاء القطاع قتلت 88 فلسطينيا على الأقل وأصابت أكثر من مئتين آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، هرع أقارب وجيران لمنزل عائلة زهد الذي استهدفته ضربة جوية إسرائيلية في وقت متأخر من مساء يوم السبت وقال مسعفون إنها قتلت سبعة فيه. وتواصلت عمليات البحث صباح يوم الأحد عن أربعة آخرين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

وشوهدت يد خاصة بجثة مدفونة بين ركام المبنى المنهار، وأزال ثلاثة رجال الأتربة بأيديهم العارية لانتشال الجثث والبحث عن ناجين محتملين.

وقال عمار زهد أحد الأقارب لرويترز “ثلاثة شبان وزوجة الابن وثلاثة أطفال لا يزالون هناك. انتشلنا جثة أحد أبناء عمومتي وآخر استشهد وجثته الآن في المستشفى. قرب 11 استشهدوا هنا”.