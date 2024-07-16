مقتل 9 في هجوم مسلح على مسجد للشيعة في سلطنة عمان

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دبي (رويترز) – قالت السلطات في سلطنة عمان إن هجوما مسلحا على مسجد للشيعة في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين أسفر عن مقتل تسعة أشخاص منهم ثلاثة من المهاجمين في واقعة نادرة في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استقرارا.

وقال مسؤولون باكستانيون وعمانيون إن من بين القتلى أربعة مواطنين باكستانيين وشرطي. وقالت السلطات إن 28 شخصا من جنسيات مختلفة أصيبوا، بينهم أفراد أمن.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الهجوم وقع في مسجد علي بن أبي طالب. وقال مصدر محلي إنه معروف باسم مسجد الإمام علي ويصلي فيه الشيعة في سلطنة عمان ذات الغالبية السنية.

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية الهجوم الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط بأنه هجوم “إرهابي”، وقالت إن 30 جريحا يتلقون العلاج في المستشفى.

وجاء الهجوم في وقت يحيي فيه الشيعة ذكرى يوم عاشوراء. وأثار احتفال الشيعة بعاشوراء أحيانا توترا طائفيا بين المسلمين السنة والشيعة في بعض البلدان لكن هذا الأمر ليس معتادا في عمان.

ولم تذكر الشرطة ما إن كانت قد توصلت إلى الدافع وراء هذا الهجوم أو ألقت القبض على أي مشتبه به على صلة به.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان “أثلج صدورنا أن حكومة سلطنة عمان حيدت المهاجمين”.

وأظهر مقطع مصور نشرته سفارة باكستان على منصة إكس السفير وهو يزور مصابين في الهجوم داخل مستشفى.

وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط إنها تتابع التقارير الواردة عن الحادث.

وحثت في بيان “المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والاستجابة لتوجيهات السلطات المحلية”.

وحافظت سلطنة عمان على حيادها في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وتوسطت في نزاعات منها ما بين الولايات المتحدة وإيران.