مقدمة شاملة-إيران تشيد “بأسلوب جديد” للهجوم والصواريخ تقصف تل أبيب وحيفا

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي وجيف ميسون

تل أبيب/دبي/واشنطن (رويترز) – قصفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل قبل فجر يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير منازل وأجج المخاوف بين قادة العالم في اجتماع مجموعة السبع المنعقد في كندا من أن تؤدي المواجهة بين الخصمين إلى صراع إقليمي أوسع.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية إن خمسة على الأقل قُتلوا في أحدث الضربات الإيرانية، مما يرفع عدد القتلى في إسرائيل إلى 18 على الأقل منذ يوم الجمعة. وأصيب أيضا ما لا يقل عن 100 في القصف الليلة الماضية، وهو جزء من موجة من الهجمات التي شنتها طهران ردا على ضربات بدأتها إسرائيل واستهدفت برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بأن عدد القتلى جراء ضربات يوم الأحد ارتفع إلى ثمانية.

وقالت سلطات الطوارئ إن عمليات البحث جارية في حيفا حيث أصيب نحو 30 شخصا، بينما هرع العشرات من المسعفين إلى المناطق التي تعرضت للقصف. وذكرت وسائل إعلام أن حرائق شوهدت في محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من الميناء.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة صواريخ في سماء تل أبيب وسُمع دوي انفجارات هناك وفي أجواء القدس. ودمر القصف عدة مبان سكنية في حي مكتظ بالسكان في تل أبيب، وتهشمت النوافذ في فنادق ومنازل أخرى في الجوار تبعد مئات الأمتار فقط عن مقر السفارة الأمريكية في المدينة. وقال السفير الأمريكي إن المبنى تعرض لأضرار طفيفة، ولكن لم تقع إصابات بين الموظفين.

وكان الطاهي جيدو تيتلبون (31 عاما) في شقته في تل أبيب عندما دوت صفارات الإنذار بعد الساعة الرابعة صباحا بقليل (0100 بتوقيت جرينتش). وقال “كالعادة، ذهبنا إلى (الملجأ) الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع هناك. وفي غضون دقائق، انفجر باب (الملجأ)”.

وأضاف “دخل شخصان ملطخان بالدماء ومجروحان. ثم عندما عدنا إلى الشقة، بعد أن هدأ الوضع، رأينا… الجدران محطمة، ولم يعد هناك زجاج”.

وقال “إنه أمر مرعب لأنه مجهول جدا. قد تكون هذه بداية لوقت طويل كهذا، أو قد يزداد الأمر سوءا، أو نأمل أن يتحسن الوضع، لكن المجهول هو الأكثر رعبا”.

وسقطت الصواريخ قبل الفجر بالقرب من سوق الكرمل، وهي سوق شعبية في تل أبيب تجذب عادة حشودا كبيرة من السكان والسياح لشراء الفواكه والخضراوات الطازجة والتردد على الحانات والمطاعم ذات الشعبية الكبيرة. كما أصيب شارع سكني في بتاح تكفا القريبة ومدرسة في مدينة بني براق التي يقطنها يهود متزمتون.