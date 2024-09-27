مقدمة شاملة-نتنياهو: إسرائيل ستواصل بحث وقف إطلاق النار في لبنان

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من جيمس ماكنزي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل ستواصل مناقشة مقترحات وقف إطلاق النار في لبنان خلال الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات المتحدة من أن تفاقم التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة إعادة المدنيين من الجانبين إلى منازلهم.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مما أسفر عن مقتل المئات في لبنان وزيادة المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وقال رئيس بلدية شبعا اللبنانية محمد صعب لرويترز إن تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أربعة أطفال، قتلوا في غارة شنتها إسرائيل فجر يوم الجمعة على البلدة الحدودية التي تقع في جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من 600 شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم الاثنين.

وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ يوم الجمعة على كريات آتا في إسرائيل بالقرب من مدينة حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود وعلى مدينة طبريا “ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين” حسبما قال في بيان.

ورغم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت العديد من صواريخ حزب الله مما حد من الأضرار، عطلت هجمات الجماعة اللبنانية الحياة الطبيعية في معظم أنحاء شمال إسرائيل مع وقوع المزيد من المناطق في مرمى نيرانها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أربع طائرات مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية إلى المجال البحري قبالة ساحل رأس الناقورة عند الحدود اللبنانية.

والصراع الدائر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله هو الأسوأ منذ أكثر من 18 عاما وهو من التداعيات الإقليمية لحرب غزة.

واقترحت الولايات المتحدة وفرنسا يوم الأربعاء هدنة فورية مدتها 21 يوما، وقالتا إن المفاوضات مستمرة بما في ذلك على هامش اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال نتنياهو يوم الجمعة إن فرقا إسرائيلية عقدت اجتماعات لمناقشة مقترحات أمريكية لوقف إطلاق النار مع لبنان يوم الخميس وستواصل المناقشات في الأيام المقبلة، مضيفا أنه يقدر الجهود الأمريكية.

وذكر في بيان “اجتمعت فرقنا (الخميس 26 سبتمبر) لمناقشة المبادرة الأمريكية وكيف يمكننا المضي قدما في الهدف المشترك المتمثل في إعادة السكان بأمان إلى بيوتهم. وسنواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة”.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا يوم الخميس، بعد أن غادر نتنياهو متجها لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيه إن رئيس الوزراء أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة القتال في لبنان بكامل قوتها.

ولم يشر ذلك البيان إلى التصريحات التي أدلى بها كاتس وسياسيون إسرائيليون آخرون رفضوا أيضا مقترح الهدنة، وأشار فقط إلى أن هناك “الكثير من التقارير غير الدقيقة بشأن مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة”.

* بلينكن يؤكد على أهمية وقف إطلاق النار

تقول إسرائيل إن حملتها تهدف إلى إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين أجبروا على إخلاء المناطق القريبة من الحدود اللبنانية بسبب الأعمال القتالية الدائرة مع حزب الله منذ عام تقريبا.

وبدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول بالتزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة “إسنادا” للفلسطينيين. وقالت الجماعة إنها لن توقف إطلاق النار إلا إذا توقفت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي لبنان، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن تقارير أفادت بأن أكثر من 90 ألفا نزحوا عن ديارهم هذا الأسبوع بالإضافة إلى ما يربو على 111 ألفا شردهم الصراع بالفعل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ إسرائيل يوم الخميس بأن المزيد من التصعيد لن يؤدي إلا لزيادة صعوبة عودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود.

وذكرت الوزارة في بيان “الوزير ناقش أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية لمدة 21 يوما” في إشارة لمحادثات جرت بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأضافت الوزارة أن بلينكن ناقش أيضا جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونزح كل سكان قطاع غزة تقريبا، وعددهم 2.3 مليون نسمة، بسبب الحرب ويعانون من تفاقم أزمة الجوع.