مقدونيا الشمالية تخفض الضريبة على الوقود للحد من أسعاره

أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية أنها خفّضت الأحد ضريبة القيمة المضافة على الوقود بنحو نصف قيمتها سعيا إلى الحدّ من أسعار البيع في المحطات بعد ارتفاعها بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الوزراء خريستيان ميتكوفسكي لوسائل الإعلام بعد جلسة للحكومة خُصّصت لهذه المسألة أن ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل ستخفض من 18 إلى 10 في المئة.

وتوقّعَ أن يؤدي هذا الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين وسيُعمَل به لمدة أسبوعين، إلى “إبقاء سعر البنزين من دون تغيير” في حين “سيزداد سعر لتر الديزل بنحو ثلاثة دنانير إلى ثلاثة دنانير ونصف دينار (0,05 إلى 0,06 دولار).

وبلغ سعر لتر البنزين نحو 1,62 دولار والديزل نحو 1,72 دولار الأحد في هذه الدولة البلقانية.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الجمعة رغم كونها بقيت دون عتبة 120 دولارا.

