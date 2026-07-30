مكافحة الحرائق مستمرة في تركيا والسلطات تعلن السيطرة على عدد كبير منها

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واصل عناصر الإطفاء الأتراك مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية شهيرة في تركيا، بينها أنطاليا ومضيق الدردنيل، وفق ما أفادت السلطات.

واستجابت فرق الطوارئ في تركيا لـ115 حريقا، “تمّت السيطرة على 110 منها بالكامل”، بحسب ما أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي الخميس.

وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها من مركز تنسيق حرائق الغابات في العاصمة أنقرة أنه من بين مجمل الحرائق التي تم التعامل معها الأربعاء، 69 كانت خارج المناطق الحرجية.

وأكدت المديرية العامة للغابات في منشور عبر أكس أنّ “الفرق الجوية والبرية تعمل بشكل مكثف لمكافحة حرائق الغابات المستمرة”، مشيرة بشكل خاص إلى محوَري أنطاليا/ألانيا وموغلا/فتحية، اللذين يضمان سلسلة من المنتجعات الساحلية الممتدة على طول الساحل الفيروزي المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت “معركتنا مستمرة على امتداد البلاد لحماية وطننا الأخضر”.

وأعلنت محافظة موغلا أن حريقا جديدا اندلع “قرابة الساعة الثانية فجرا” في منطقة فتحية، وهي منتجع ساحلي شهير يضم مرسى لليخوت الفاخرة، مضيفة أن الحريق انتشر بفعل الرياح، إلا أن فرق الإطفاء تدخلت على الفور.

وأضافت أن “الاستجابة السريعة والفعالة للفرق البرية خلال الليل حالت دون تمدد الحريق” فيما ساهم استئناف عمليات الإطفاء جوا عند بزوغ الفجر في الحد من حجم الحريق بشكل كبير.

وكان الحريق قد اندلع في منطقة زراعية قبل أن يصل إلى الغابة، بحسب المحافظة التي أصدرت أوامر بإجلاء نحو 200 شخص، إضافة إلى المرضى من أحد المستشفيات المحلية.

من جهتها،أكدت المديرية العامة للغابات أن الحرائق التي اندلعت الأربعاء في منطقة جناق قلعة ومحيط مضيق الدردنيل (غرب البلاد) أصبحت “تحت السيطرة الكاملة”.

وفي وقت سابق، بدا وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أكثر تفاؤلا، مؤكدا عبر حسابه على موقع أكس أنّ الحرائق الأربعة الرئيسية في مناطق موغلا (جنوب غرب) وأنطاليا وكاش (جنوب) وباليكسير وجناق قلعة في منطقة الدردنيل (غرب)، أصبحت “تحت السيطرة إلى حد كبير”، من دون أن يوضح عدد الهكتارات التي أتت النيران عليها أو الاشخاص الذين تضرروا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنّ “90 بؤرة حريق” اندلعت في تركيا يوم الأربعاء وحده، ثلثاها (59) في مناطق غير حرجية.

كما أكد أنّ 20 طائرة و58 مروحية و420 شاحنة إطفاء ونحو 400 صهريج وآلية ثقيلة بالإضافة إلى ما يقرب من ألف شاحنة استخدمت في عمليات مكافحة الحرائق.

وشهدت تركيا حرائق غابات مبكرة خلال عام 2025 بسبب موجة الجفاف، إلا أنها تجنبت حتى الآن موسما صعبا بفضل الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج خلال فصل الشتاء مما ساهم في تغذية المياه الجوفية وحماية الغطاء النباتي.

أش/ره/ع ش