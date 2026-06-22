مكتب أردوغان: الرئيس أبلغ بزشكيان بترحيب تركيا بالاتفاق مع واشنطن

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أنقرة 22 يونيو حزيران (رويترز) – ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان أن الرئيس أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين بترحيب تركيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة وأنها مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب للمساعدة في إنهاء العملية سلميا.

ونقل البيان عن أردوغان قوله إن من المهم الحذر من أي محاولات لتخريب المفاوضات وإن الخطوات الجديدة لتعزيز السلام في المنطقة ضرورية ومهمة.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)