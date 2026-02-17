The Swiss voice in the world since 1935
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لعنف وانتهاكات ممنهجة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

17 فبراير شباط (رويترز) – قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتضمن القتل والتعذيب، ودعا لوقف عمليات اعتراض قوارب المهاجرين في البحر وإعادتهم.

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم فإن شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، تكون في كثير من الأحيان على صلة بالسلطات الليبية وشبكات إجرامية في الخارج، تقوم بتجميع المهاجرين وخطفهم.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )

