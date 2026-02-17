مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لعنف وانتهاكات ممنهجة
17 فبراير شباط (رويترز) – قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتضمن القتل والتعذيب، ودعا لوقف عمليات اعتراض قوارب المهاجرين في البحر وإعادتهم.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم فإن شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، تكون في كثير من الأحيان على صلة بالسلطات الليبية وشبكات إجرامية في الخارج، تقوم بتجميع المهاجرين وخطفهم.
