مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يستنكر مزاعم قتل وتعذيب جنود في مالي

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دكار 23 يوليو تموز (رويترز) – دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بتعذيب وقتل جنود ماليين استسلموا خلال كمين نصبه متمردون وانفصاليون لقافلة عسكرية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تشكل جريمة حرب.

• وقع الكمين يوم السبت في شمال مالي بين بلدة أنفيس ومدينة جاو، وفقا لتصريحات صادرة عن القوات المسلحة المالية، وجبهة تحرير أزواد، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال مصدر مقرب من جبهة تحرير أزواد لرويترز إن أكثر من 50 مقاتلا مواليا للحكومة لقوا حتفهم. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.

• نشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مقطع فيديو على الإنترنت يظهر على ما يبدو جنودا يستسلمون بعد الوقوع في الكمين، وأيديهم خلف رؤوسهم، بالإضافة إلى متمردين يطلقون النار على بعض الأسرى. ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة هذا المقطع.

• قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس “يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات هذا الحادث، بما في ذلك الأفعال التي تظهر في اللقطات المروعة التي تم تداولها عبر الإنترنت والتي يبدو أنها تُظهر أعضاء من جبهة تحرير أزواد/جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهم يطلقون النار على جنود بعد استسلامهم”. وأضاف أن المكتب يشجب “ما ورد بشأن تعذيب وقتل عشرات الجنود الماليين الذين استسلموا”.

• لم يتسن الاتصال بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين للتعليق. وقال المتحدث باسم جبهة تحرير أزواد محمد المولود رمضان إن الجماعة تؤيد إجراء تحقيقات مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة، وإن اللقطات التي وصفها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “يجب أولا التحقق من صحتها”.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)