مكتب الرئيس الإسرائيلي يقول إنه تلقى رسالة من ترامب تدعوه للعفو عن نتنياهو

(رويترز) – قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الأربعاء إن هرتسوج تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في الرسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه ’القضية’ المرفوعة ضد بيبي (نتنياهو)، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)