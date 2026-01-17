مكتب الرئيس التركي: ترامب دعا أردوغان للانضمام لمجلس سلام غزة

أنقرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى “مجلس السلام”، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب. وأُعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عضوا في “المجلس التنفيذي لغزة”، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب ، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

