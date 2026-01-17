The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مكتب الرئيس التركي: ترامب دعا أردوغان للانضمام لمجلس سلام غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى “مجلس السلام”، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب. وأُعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عضوا في “المجلس التنفيذي لغزة”، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب ، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية