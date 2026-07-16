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مكتب دبي الإعلامي: لا دوي “انفجارات” في وسط المدينة

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(إعادة لتصحيح الخبر لتوضيح أن رويترز لم تتمكن من التحقق بعد من مصدر الانفجارات المبلغ عنها)

دبي 16 يوليو تموز (رويترز) – أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الخميس أنه لم يُسمع دوي انفجارات في وسط المدينة، وذلك بعد أن أفاد شهود في وقت سابق بسماع دوي انفجارات بالمنطقة.

ولم تكشف رويترز في خبرها الأصلي عن الدوي المبلغ عنه بأنها لم تتمكن من التحقق بعد من سبب هذه الأصوات.

وسحبت رويترز الخبر في وقت سابق.

ويشير سماع دوي أصوات عالية منذ فبراير شباط في دبي ودول خليجية أخرى إلى عمليات اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة، لم تتسبب غالبا في وقوع أضرار على الأرض. وبعد الدوي اليوم الخميس، لم تظهر علامات على وقوع أضرار ولم تبلغ السلطات السلطات كذلك عن عمليات اعتراض.

(إعداد محمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية